Глава Минздрава попросил ушедших на самоизоляцию пожилых медиков вернуться на работу

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал вакцинированных от коронавируса медиков в возрасте старше 60 лет, ушедших на самоизоляцию, вернуться на свои рабочие места, передает РИА Новости.

«Часть медработников старших возрастов перед началом [в стране эпидемии] Covid-19, поскольку были объявлены мероприятия по изоляции лиц старшего возраста, ушли на пенсию. Сегодня уже есть вакцина», — отметил министр на заседании Комитета Госдумы по охране здоровья.

В России наблюдается новый всплеск заболеваемости коронавирусом, увеличивается число новых случаев заражения в регионах, многие из которых вводят дополнительные ограничительные меры. Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса.

Ранее Президент РФ Владимир Путин неоднократно призывал россиян прививаться, отмечая высокую эффективность и безопасность отечественных вакцин от Covid-19.