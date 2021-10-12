Глава Минздрава РФ поблагодарил власти Татарстана за увеличение темпов вакцинации

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выразил благодарность властям Республики Татарстан и других регионов, которые за прошедшую неделю увеличили темпы вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

«Хочу поблагодарить регионы, которые нарастили за последнюю неделю темпы вакцинации: Брянская область, Чеченская Республика, Севастополь, Ивановская, Чувашская, Липецкая [области] и Татарстан. Эти регионы наиболее быстро отреагировали на меняющуюся ситуацию и стали вводить новый комплекс мер по охвату населения вакцинацией», — сказал министр на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Мурашко также отметил, что уровень вакцинации населения повысился после введения определенных ограничительных мер руководителями регионов.

В России продолжается активная прививочная кампания. По данным федерального оперативного штаба, 43 млн россиян полностью вакцинировалось от Covid-19.

Ранее Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал важность вакцинации и отмечал безопасность и эффективность отечественных вакцин от коронавируса.