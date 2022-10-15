Глава Минтруда РТ: Средний безработный — это живущая в городе женщина старше 40 лет

В Татарстане среднестатистический безработный — это живущая в городе женщина старше 40 лет, получившая в свое время среднее профессиональное образование. Об этом рассказала министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».

«Если составить портрет безработного, то в среднем это женщина старше 40 лет, которая проживает в городе и имеет среднее профессиональное образование. И, как правило, порядка 30% — это те, кто перешел (то есть ушел — прим. Т-и) из сферы торговли», — отметила глава Минтруда РТ.

При этом в Татарстане наблюдается «большой дефицит трудовых ресурсов», несмотря на уменьшение числа рабочих мест в торговле, а также в ресторанном и гостиничном бизнесе, констатировала Зарипова.

Помимо работы с будущими выпускниками вузов и ссузов, работодатели восполняют дефицит кадров за счет тех, кто проходит переобучение. «Ежегодно у нас переобучаются до 8 тысяч человек — безработные граждане, пенсионеры, мамы в декрете», — уточнила министр.

О ситуации на рынке труда республики и влиянии на него объявленной Президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации можно прочитать в материале «Татар-информа».