Зарипова о безработице: В минус ушла торговля, банки и страховщики

Министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24» перечислила отрасли экономики республики, в которых увеличилось и уменьшилось число рабочих мест.

«Сальдо с плюсом мы имеем в обрабатывающей промышленности, строительстве, транспорте, но в то же время в минус ушла торговля, банковская и страховая сферы. Среди безработных мы фиксируем тех, кто ранее работал в сфере торговли», — заметила глава Минтруда РТ.

При этом Зарипова отдельно остановилась на ситуации в обрабатывающей промышленности. Там, по ее словам, за последние девять месяцев наблюдается «сальдо, то есть число принятых на работу и уволенных, +2000». Это свидетельствует о появлении новых рабочих мест.

В целом же по Татарстану сейчас фиксируется исторический минимум по уровню зарегистрированной безработицы — 0,49%. «Это 9900 человек, и <…> у нас порядка 70 тыс. вакансий. Нужно констатировать, что эта ситуация нам говорит о дефиците трудовых ресурсов», — пояснила руководитель профильного ведомства.

Подробнее о ситуации на рынке труда республики и влиянии на него объявленной Президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации можно прочитать в материале «Татар-информа».