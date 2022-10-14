«Перегрев рынка труда»: мобилизация ведет к росту зарплат на заводах Татарстана

Число вакансий на рынке труда Татарстана за месяц выросло с 74,4 до 75,5 тысячи, а в начале года эта цифра составляла всего 56,3 тысячи. Как на рынке труда скажется частичная мобилизация в зону СВО и как будут защищены трудовые права мобилизованных, выяснил «Татар-информ».

Наибольшее число вакансий представлены в производственной сфере, которая предлагает свободных 31,2 тыс. рабочих мест Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Наличие вакансий свидетельствует о дефиците трудовых ресурсов»

По данным Минтруда Татарстана, в республике сложился высокий уровень занятости населения и низкий уровень безработицы. В экономике региона занято 62,8% населения – это выше, чем в целом по России (59,9%) и по Приволжскому округу (59,3%).

«Анализ среднесписочной численности персонала показывает увеличение работающих по сравнению с началом года в обрабатывающем производстве, в отраслях строительства, транспорта, добыче полезных ископаемых. В то же время наблюдается снижение численности работающих в сферах торговли – на 1,6 тыс. человек, образования и ЖКХ – по 0,8 тыс. человек, финансов и страхования – на 0,5 тыс. человек», – сообщила замминистра труда, занятости и соцзащиты РТ Клара Тазетдинова.

По ее словам, в дальнейшем прогнозируется межотраслевое перераспределение сотрудников с ростом числа занятых в обрабатывающей промышленности, отраслях транспорта, связи. Сегодня численность безработных в регионе составляет 9,9 тыс. человек, а уровень безработицы – 0,49%.

«Наличие такого числа вакансий свидетельствует о дефиците трудовых ресурсов. Недостаток кадров подталкивает предприятия к активной конкуренции на рынке труда, что ведет к его “перегреву”, повышению стоимости сотрудников. В этих условиях надо рассматривать все источники восполнения кадров», – отметила спикер.

Согласно анализу ситуации на рынке труда, опубликованному на официальном сайте министерства, заявленное работодателями число вакансий на 1 октября 2022 года в регионе составляет 75,5 тыс., на 1 сентября эта цифра составляла 74,4 тыс., а на 1 января 2022 года – 56,3 тыс.

По словам Клары Тазетдиновой, сегодня численность безработных в регионе составляет 9,9 тыс. человек, а уровень безработицы – 0,49% Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Нехватку кадров испытывают производство, строительство и недвижимость

Специалисты Минтруда Татарстана рекомендуют организациям проводить заблаговременную работу с будущими выпускниками профессиональных образовательных учреждений, активнее привлекать их к себе на практику. В рамках национального проекта «Демография» в регионе проводится обучение татарстанцев по различным специальностям. При этом организациям важно взаимодействовать с федеральными операторами – организаторами обучения.

«Необходимо эффективно использовать возможности и ресурсы, которые дают национальные проекты по повышению производительности труда, поддержке экспорта, развитию малого бизнеса, для того чтобы создавать в промышленности, сельском хозяйстве и в других отраслях современные конкурентоспособные предприятия, продукция которых будет востребована как на внутреннем, так и на мировом рынке. Деньги, средства, которые выделяются на национальные проекты, должны работать, прежде всего, в российской экономике», – сообщили в пресс-службе Минтруда Татарстана.

В 2023 году в Татарстане будет продлено действие программ по поддержке занятости. Так, сотрудники, которые оказались в простое или под риском увольнения, смогут принять участие во временных работах, профинансированных государством. Работники промпредприятий пройдут переобучение. Люди, зарегистрированные в службе занятости, смогут принять участие в оплачиваемых общественных работах. Таким образом, участники программы в дополнение к пособию по безработице получат дополнительный доход.

В каких отраслях сейчас наиболее ощутима нехватка специалистов? Согласно данным единой цифровой платформы «Работа в России», наибольшее число вакансий – 42% представлены в производственной сфере, которая предлагает свободных 31,2 тыс. рабочих мест. На верхних строчках этого рейтинга находится сфера строительства и недвижимости, которая предлагает 9,3% от общего числа вакансий в базе данных, а это 6,9 тыс. рабочих мест. Ощутим дефицит кадров и в организациях транспорта (6,1% от общего числа вакансий, или 4,5 тыс. рабочих мест). Также отмечается нехватка персонала в сфере продаж и бытового обслуживания, организациях образования и науки, здравоохранения и пищевой промышленности.

Влияние частичной мобилизации наиболее ярко проявится в октябре, усилится дефицит кадров в тех профессиональных сферах, где в большей степени занято трудоспособное мужское население Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Влияние частичной мобилизации ярко проявится на рынке труда в октябре»

В связи с частичной мобилизацией на рынке труда Татарстана в октябре может усилиться дефицит кадров в тех профессиональных сферах, где в большей степени занято трудоспособное мужское население, – на производстве, транспорте и в строительстве. В сентябре количество вакансий в регионе увеличилось на 4,6% по сравнению с августом.

«Рынок труда реагирует на изменения не одномоментно, вероятнее всего, влияние частичной мобилизации наиболее ярко проявится в октябре. Чего еще ждать от рынка труда в наступившем месяце? Во-первых, возможно увеличение числа вакансий, предлагающих временную занятость и оформление по срочному трудовому договору, – работодателям будут необходимы люди на замену призванным на военную службу по мобилизации. Во-вторых, может усилиться дефицит кадров в тех профессиональных сферах, где в большей степени занято трудоспособное мужское население, – это производство, транспорт, строительство», – сообщила главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина.

В-третьих, на фоне усиления нехватки кадров работодатели могут стать более лояльными к соискателям без опыта работы, а также к людям старшей возрастной категории. По данным сервиса hh.ru, по сравнению с августом в сентябре наиболее заметно выросло количество вакансий в сферах «Маркетинг, реклама, PR», где рост составил 21,9%, «Административный персонал» (18,3%), «Инсталляция и сервис» (13,3%), «Автомобильный бизнес» (10,6%), «Рабочий персонал» (8%), «Транспорт, логистика» (7,6%), продажи (7,4%), производство (7,1%).

Отмечается масштабная перестройка работы HR-отделов. Теперь все организации независимо от форм собственности обязаны проводить определенные мероприятия в рамках мобилизационной подготовки, в том числе вести воинский учет граждан по месту их работы или учебы. Некоторые компании в связи с этим даже открывают дополнительные вакансии для специалистов по мобилизационной работе. Эксперт рекомендует работодателям внимательно относиться к своим сотрудникам. Ведь на непроработанный постковидный синдром и тревогу по поводу экономической нестабильности накладываются новые потрясения, а в некоторых случаях еще и дополнительная нагрузка.

Итоги рекрутинговой активности компаний на рынке труда за неделю опубликовал и SuperJob.ru. За неделю наибольший рост спроса эксперты также отмечают в сфере маркетинга, рекламы и PR (15%), однако количество вакансий в отрасли пока значительно отстает от аналогичного показателя прошлого года.

Спрос на банковский персонал увеличился на 9%. Сфера услуг показала прирост на 8% за неделю. В медицинской и фармацевтической отраслях вакансий стало больше на 6%. В сфере закупок число предложений трудоустройства выросло на 3%, в ритейле спрос на персонал за неделю не изменился. Стабильно количество вакансий в производственной и транспортной отраслях.

Отмечается небольшой рост зарплат в профобластях «ИТ, интернет, телеком», «Автомобильный бизнес» и «Управление персоналом, тренинги Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Зарплаты выросли у административного персонала и юристов

По данным hh.ru, в сентябре в ряде профобластей региона отмечался рост зарплатных предложений по сравнению с августом. Так, для административного персонала рост зарплат составил 7%, а для юристов и работников отрасли добычи сырья – на 6%. В таких сферах, как «Маркетинг, реклама и PR», «Наука, образование», «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» зарплаты выросли на 6%. На 4% увеличились предложения для представителей профобластей «Медицина, фармацевтика» и «Высший менеджмент».

«Говорить о значительных приростах или снижении пока рано, так как в некоторых случаях и сезонность может играть роль. Осень – традиционное начало активного бизнес-сезона для рынка труда», – отметила руководитель пресс-службы онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников сервиса hh.ru в Поволжье Александра Севостьянова.

Кроме того, за месяц отмечается небольшой рост зарплат в профобластях «ИТ, интернет, телеком», «Автомобильный бизнес» и «Управление персоналом, тренинги».

«Уволить мобилизованного сотрудника нельзя. Работодатель должен сохранить рабочее место за мобилизованным работником» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Государство гарантирует мобилизованным сохранение рабочих мест

Постановлением Правительства РФ «О внесении изменений в особенности правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в 2022 и 2023 годах» государство гарантирует сохранение рабочих мест мобилизованным людям.

«Уволить мобилизованного сотрудника нельзя. Работодатель должен сохранить рабочее место за мобилизованным работником. Трудовой договор между работником и работодателем будет приостановлен на время службы. Для приостановления трудового договора работнику нужно принести повестку из военкомата о призыве на военную службу по мобилизации, либо предоставить работодателю копию повестки, если работник уже призван», – сообщил Минтруд России.

Дистанционные работники и работники, участвующие в электронном документообороте, направляют сканы повестки работодателю. Если работник заключил трудовой договор и сейчас проходит испытательный срок, то в случае призыва по мобилизации с 21 сентября 2022 года его трудовой договор также будет приостановлен. В случае если работник уже получил уведомление о сокращении, но еще продолжает работать, то при получении повестки его трудовой договор также будет приостановлен. Срочный трудовой договор также приостанавливается.

«Трудовые договоры с теми, кого призвали по частичной мобилизации, нужно приостановить. Расторжение трудовых договоров не допускается. Такие граждане смогут вернуться на прежние рабочие места. Правило действует для мобилизованных с 21 сентября 2022 года. В этот же день работодатель должен выплатить зарплату и премии за отработанные до мобилизации дни», – добавили в пресс-службе Минтруда РТ.

«Период приостановления действия трудового договора засчитывается в трудовой стаж работника и в стаж работы по специальности» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Работник обязан предупредить работодателя о выходе на работу за три рабочих дня»

Все работники, призванные по мобилизации с 21 сентября 2022 года, могут вернуться на рабочее место на прежних условиях. Действие трудового договора возобновляется в день выхода сотрудника на работу.

«Работник обязан предупредить работодателя о своем выходе на работу не позднее чем за три рабочих дня. Работник в течение шести месяцев после возобновления действия трудового договора имеет право на предоставление ему ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для него время, независимо от стажа работы у работодателя», – уточнили в пресс-службе Минтруда РТ.

Если работник не вышел на работу по истечении трех месяцев после окончания прохождения им военной службы по мобилизации или военной службы по контракту, расторжение трудового договора с работником осуществляется по инициативе работодателя. При этом период приостановки договора будет включен в трудовой стаж мобилизованного работника.

«Период приостановления действия трудового договора засчитывается в трудовой стаж работника и в стаж работы по специальности, то есть период приостановления трудового договора будет учитываться в стаже для пенсионного и для обязательного социального страхования. Также предусмотрено включение периода приостановления трудового договора в стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск», – пояснила пресс-служба Минтруда Татарстана.

Какие выплаты работодатель должен произвести в связи с мобилизацией сотрудника? Как уточнили в Минтруде РТ, на основе приказа работодатель производит все выплаты, причитающиеся работнику на данный момент, включая заработную плату за все отработанные, но еще не оплаченные дни, не дожидаясь даты выплаты зарплаты, а также иные выплаты, предусмотренные трудовым либо коллективным договором, соглашением сторон социального партнерства.

«Компенсация за неиспользованные дни отпуска свыше 28 календарных дней может производиться по заявлению работника в соответствии с законодательством. В большем объеме выплаты производятся по решению работодателя. Кроме того, позднее работникам могут быть выплачены премии и другие выплаты, производимые в организации по результатам работы за определенный период. Например, премия по итогам квартала, года», – добавили в пресс-службе министерства.

Минтруд России пояснил, что в связи с мобилизацией работников работодатели вправе нанимать на освободившиеся места временных сотрудников.

«На время приостановки договора работодатель может заключать срочные трудовые договоры и принимать на работу временных сотрудников», – сказано на сайте министерства.

Страховые взносы за сотрудника в период прохождения службы работодатель не уплачивает.