Глава Минстроя РТ призвал районы активнее использовать ГИС градостроительной деятельности

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин на традиционном республиканском совещании в Доме Правительства РТ призвал глав районов активнее использовать функционал Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Провел совещание в режиме видеоконференции со всеми муниципалитетами Раис Татарстана Рустам Минниханов. В нем также принял участие первый вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Глава Минстроя доложил о работе ГИС обеспечения градостроительной деятельности и рассказал о ходе работ по капитальному ремонту объектов социально-культурной сферы, гидротехнических сооружений и многоквартирных жилых домов.

Капитальный ремонт учреждений образования проводится по шести программам. Это «традиционно самая емкая сфера», заметил министр. Всего предполагается обновить восемь детских садов и 42 школы. В 143 школах будут отремонтированы пищеблоки, а еще в двух — спортзалы. Также обновят девять ресурсных центров и четыре общежития. На некоторых объектах работы уже начались.

Учреждения, имеющие отношение к молодежной политике, обновляются по пяти программам. Рабочие уже ремонтируют восемь молодежных центров (выполнение работ составляет 27%), четыре подростковых клуба (16%) и шесть детских оздоровительных лагерей (10%).

В сфере экологии и охраны природных ресурсов воплощаются в жизнь две программы, работы ведутся на семи объектах. Выполнение достигает 14%. На оставшихся объектах к работам приступят в апреле, после завершения паводка, уточнил Айзатуллин.

Вкратце он остановился и на программе капитального ремонта многоквартирных домов. За 2023 год должно быть отремонтировано 716 жилых объектов, о чем раньше сообщал «Татар-информ».

Вопросами ведения Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Республики Татарстан занимается Институт пространственного планирования РТ.