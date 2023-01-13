В Татарстане в программу капитального ремонта за 2023 год включены 716 домов

Одна из масштабных и социально значимых республиканских программ — это капитальный ремонт многоквартирных домов. Всего в этом году планируется отремонтировать 716 объектов общей площадью 4 млн 360 тыс. кв. метров. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

На сегодня состоялись торги на замену 219 лифтов в 84 многоквартирных домах, уточнил глава Минстроя.

Министр также доложил о реализации программ, запланированных на 2023 год. Так, в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» продолжается строительство системы водоснабжения в городе Нурлат и двух дорог в Челнах.

Кроме того, по линии нацпроекта «Экология» продолжается реализация 4 объектов — реконструкция биологических очистных сооружений (выполнено 54%), рекультивация иловых полей (строительно-монтажные работы достигли 49%), демонтаж трубопроводов в Нижнекамском водохранилище и рекультивация Самосыровского полигона в Казани (58%).

По нацпроекту «Культура» продолжается реконструкция буинского Дома культуры (54%), по «Демографии» запланировано строительство двух детсадов в Казани, один объект — переходящий с 2022 года (выполнено 26%), по второму объекту работы планируется развернуть с 16 января.

В рамках национального проекта «Образование» в этом году продолжают возведение школы в селе Шильнебаш Тукаевского района на 100 мест и в Казани на 1224 места по ул. Сибгата Хакима.

По государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий» продолжается строительство школы-сада в Мамадыше. Объем работ составил 77%. Территорию благоустроят в весенний период.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами провел Президент Татарстана Рустам Минниханов. В совещании принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин, передает пресс-служба руководителя республики.