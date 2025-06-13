Глава Минсельхозпрода Татарстана призвал ускорить заготовку кормов

Фото: газета «Хезмэт» (Балтаси)

Хозяйствам Татарстана следует мобилизовать всю имеющуюся кормозаготовительную технику и за три-четыре дня «завершить закладку сенажной траншеи». Об этом заявил вице-премьер – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на традиционном совещании в Доме Правительства региона.

Провел совещание с подключением по видеосвязи всех муниципалитетов Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, сообщает пресс-служба Раиса республики.

По словам докладчика, с первого укоса необходимо заготовить не менее 12 центнеров кормовых единиц на одну условную голову. На сегодняшний день по Татарстану заготовлено 25 тыс. тонн сена и 436 тыс. тонн сенажа. Таким образом, пока в расчете на одну условную голову имеется всего 3,1 центнера кормовых единиц, или 7,8% от потребности, констатировал он.

Кроме того, в республике активно ведется заготовка кормов для личных подсобных хозяйств. Заготовлено 114 тыс. тонн сена, или 20% от потребности. С учетом переходящего остатка 2024 года обеспеченность личных подсобных хозяйств кормами достигла 36%. В Елабужском, Бавлинском и Кукморском районах личные подворья уже полностью обеспечены кормами.

На заготовке сена в хозяйствах населения задействованы 30 единиц техники. Организована доставка сена до дома, цена одного рулона составляет 1500 рублей.

Впрочем, к кормозаготовке для нужд сельчан еще не приступили в семи муниципалитетах. Это «Аксубаево, Актаныш, Альметьевск, Бугульма, Верхний Услон, Пестрецы, Черемшан», перечислил Зяббаров.

«Пока стоит хорошая погода, необходимо полноценно использовать каждый день для обеспечения кормами личных подсобных хозяйств», – подвел итог министр, обращаясь к участникам республиканского совещания.