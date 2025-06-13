Зяббаров: Увеличение площадей масличных культур дополнительно принесет 2 млрд рублей

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В текущем, 2025 году благодаря пересмотру структуры посевных площадей за счет увеличения территории, отведенной под масличные культуры, в Татарстане планируют получить дополнительную прибыль в размере более 2 млрд рублей в ценах 2024-го. Об этом рассказал вице-премьер – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на традиционном совещании в Доме Правительства региона.

Провел совещание с подключением по видеосвязи всех муниципалитетов Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, сообщает пресс-служба Раиса республики.

По словам докладчика, рентабельность производства таких культур, как сахарная свекла, подсолнечник, рапс, в минувшем году составляла от 12% до 40%.

Кроме того, для технических культур существует гарантированный рынок сбыта как на территории Татарстана, так и в близлежащих регионах – Самаре, Оренбурге, Ульяновске, Саратове. «И по этим культурам цены более стабильные», – констатировал Зяббаров.

Министр пояснил, что были просчитаны несколько вариантов по изменению зернового клина. Общая потребность равняется 3,2 млн тонн зерна, а в прошлом году удалось собрать 3,9 млн тонн при урожайности 28,2 ц/га. Для обеспечения этих объемов достаточно отвести под зерновые 1,2 млн гектаров.

В этом году площадь, занятая зерновыми культурами, составила 1 млн 298 тыс. гектаров – на 70 тыс. меньше, чем в 2024-м. Площадь посевов технических культур увеличилась на 97 тыс. гектаров. В том числе подсолнечник занимает 298,7 тыс. гектаров, соя – 60,9 тыс., а лен масличный – 56,4 тыс., привел точные данные руководитель Минсельхозпрода РТ.