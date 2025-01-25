Глава Минпромторга РТ: Я не предлагаю повысить самозанятым налоги

Самозанятые платят всего несколько тысяч рублей налогов в год, пользуясь при этом всеми предоставляемыми государством благами. Об этом заявил в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24» министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, уточнив, что не предлагает увеличивать налоговую нагрузку на них.

По словам вице-премьера РТ, из чуть более 2 млн человек трудоспособного населения Татарстана 30% составляют представители социальных профессий, 30% — работники промышленности и сельского хозяйства, а еще 30% — «самозанятые, микробизнес, сфера услуг, доставки».

В связи с этим Коробченко заметил, что один работник КАМАЗа приносит в бюджет примерно 1 млн рублей в год, занятые в нефтехимии и химии — еще больше, а «30% самозанятых платят всего несколько тысяч [рублей] в год».

«При этом все пользуются одинаковыми благами, качественными дорогами, бесплатным образованием и так далее. Я не предлагаю повысить самозанятым налоги <...>», — подчеркнул министр.

Для привлечения кадров в промышленность Коробченко предложил создавать преференции для рабочих, взяв за пример советский опыт.

Ранее глава Минпромторга РТ уже называл одной из причин нехватки рабочих кадров налоговые льготы для самозанятых.