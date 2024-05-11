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В России сохранится 21 министерство — указ Путина
В России по-прежнему будет работать 21 министерство — их названия тоже останутся прежними. Об этом говорится в указе «О структуре федеральных органов исполнительной власти», подписанном Президентом РФ Владимиром Путиным.
Из документа следует, что часть ведомств: МИД, МВД, МЧС, Минюст и Минобороны — будут находиться в подчинении Президента, а остальные 16 — Премьер-министра.
Не подвергся изменениям и список федеральных служб, кроме статуса Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Если ранее она находилась в ведении Министерства обороны, то теперь руководить ею станет глава государства.
В общей сложности в структуру федеральных органов власти включены 17 агентств и 29 служб.
Напомним, что накануне Михаил Мишустин был утвержден в должности председателя Правительства России.
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