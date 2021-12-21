Глава Минпромторга: Мы с запасом закрываем потребности в вакцинации нашего населения

В этом году в России 12 производственных площадок совокупно выпустили более 300 млн комплектов вакцин от коронавируса. Страна полностью закрывает потребности в вакцинации населения. Об этом на правительственном часе в Госдуме заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает ТАСС.

Мантуров также сообщил, что в 2021 году фарминдустрия увеличила производство продукции примерно на 20%.

Ранее глава Минпромторга приводил данные, что в 2022 году Россия сможет значительно нарастить производство вакцин от коронавируса (таких как «Спутник V», «Спутник Лайт», «Ковивак» и «ЭпиВакКорона»), доведя его до 2 млрд комплектов доз.

В России продолжается активная прививочная кампания против коронавируса. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что нужно нарастить темпы вакцинации, чтобы сбить пик новой волны эпидемии Covid-19.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Минздрав включил вакцинацию от Covid-19 в национальный календарь прививок.