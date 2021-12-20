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Ру Тат
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Здоровье
20 декабря 2021  21:52

Минздрав включил вакцинацию от Covid-19 в национальный календарь прививок

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Вакцинация от коронавирусной инфекции вошла в национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидемиологическим показаниям. Обновленная версия документа появилась на официальном портале правовой информации.

Согласно приказу, к числу тех, кто подпадает под обязательную вакцинацию, отнесли граждан в возрасте от 60 лет, а также медиков, работников социальной сферы и образования, лиц, которые живут в социальных учреждениях. Помимо них, в приоритет первого уровня включены люди с хроническими заболеваниями, в том числе бронхолегочными, сердечно-сосудистыми, сахарным диабетом и ожирением, а также жители городов с населением более миллиона человек.

Вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет будет проводиться по письменному заявлению одного из родителей либо законных представителей.

#коронавирус #профилактические прививки
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