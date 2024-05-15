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Глава Минпромторга Афганистана в Казани: Мы готовы заключить транзитное соглашение с РФ
Афганистан готов подписать соглашение о транзите товаров с тремя странами — Россией, Пакистаном и Туркменистаном. Об этом заявил и. о. министра промышленности и торговли Афганистана Нуруддин Азизи на полях форума «Россия — Исламский мир: KazanForum», передает ТАСС.
«Мы готовы подписать с тремя государствами, Туркменистаном, Пакистаном и Россией, транзитное соглашение, которое поспособствует развитию торговли», — заметил афганский чиновник.
При этом, по словам Азизи, благодаря такому договору Афганистан сможет стать удобным пунктом для транзита товаров в государства Южной Азии.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что вице-премьер — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко рассказал о реализации предприятиями Татарстана ряда совместных проектов с Афганистаном.
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