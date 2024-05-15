Глава Минпромторга Афганистана в Казани: Мы готовы заключить транзитное соглашение с РФ

Афганистан готов подписать соглашение о транзите товаров с тремя странами — Россией, Пакистаном и Туркменистаном. Об этом заявил и. о. министра промышленности и торговли Афганистана Нуруддин Азизи на полях форума «Россия — Исламский мир: KazanForum», передает ТАСС.

«Мы готовы подписать с тремя государствами, Туркменистаном, Пакистаном и Россией, транзитное соглашение, которое поспособствует развитию торговли», — заметил афганский чиновник.

При этом, по словам Азизи, благодаря такому договору Афганистан сможет стать удобным пунктом для транзита товаров в государства Южной Азии.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что вице-премьер — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко рассказал о реализации предприятиями Татарстана ряда совместных проектов с Афганистаном.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.