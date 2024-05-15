Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Глава Минпромторга РТ: Предприятия Татарстана реализуют ряд проектов с Афганистаном
Предприятия Татарстана реализуют несколько проектов с Афганистаном. Об этом заявил зампремьер-министра – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко. Его слова прозвучали на круглом столе «Россия – Афганистан», а само это мероприятие прошло на полях Международного форума «Россия – Исламский мир: KazanForum», сообщает Минпромторг республики.
Как уточнил министр, в 2023-м в Кабуле (столица Афганистана) начал работать Российский деловой центр. Первое свое представительство здесь открыла татарстанская энергокомпания «КЭР-холдинг», рассказал он.
Еще на круглом столе обсудили развитие промышленности, экспорт-импорт продукции и компетентной трудовой рабочей силы, повышение квалификации технических специалистов, транзитные транспортные коридоры в соседние страны через Афганистан и многое другое.
Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус. Подробнее о новинках этого года — в материале «Татар-информа». Полную программу событий на сегодняшний день можно посмотреть на официальном сайте форума.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»