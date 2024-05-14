Глава Минпромторга Афганистана поучаствует в KazanForum

И. о. министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи поучаствует в международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum» в Казани. Об этом заявил руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.

Он уточнил, что будут на мероприятии представители различных ведомств Афганистана, но министра гражданской авиации и транспорта Хамидуллы Ахундзаде не будет, пишет РИА «Новости».

Напомним, XV Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum» стартует сегодня. Утром откроется окружное совещание по вопросу реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в субъектах Российской Федерации под руководством Генерального директора АО «Российский экспортный центр» Вероники Никишиной.

В этом совещании поучаствуют представители федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, государственных институтов развития, общественных организаций и бизнес-сообщества.

Также состоятся министерские сессии, на которых обсудят развитие отраслей экономики, рассмотрят актуальные проблемы и примут совместные решения.

Днем в «Агропомпарке» начнет работать выставка Kazan Halal Market – ярмарка халяль-продукции, где будет представлено более 4,5 тыс. различных товаров со всего мира. Там десятки стартующих брендов смогут заявить о себе. На площадке будут продавать продукты питания, косметику, одежду, атрибутику, аксессуары и товары для дома.