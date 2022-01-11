Глава Минприроды России исполнил мечту мальчика из Татарстана посетить Петербург

В рамках благотворительной акции «Елка желаний» министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов исполнил мечту 15-летнего Дамира Кмулина из Татарстана посетить Санкт-Петербург. Об этом сообщает ТАСС.

Сегодня подросток вместе с министром побывал на экскурсии в музее Арктики и Антарктики. «Мечты детей должны сбываться. Дамир очень хотел побывать в Санкт-Петербурге, посетить соборы, музеи, где рассказывается великая история нашей страны. Надеюсь, что и музей Арктики и Антарктики Дамиру понравился», — заметил глава Минприроды.

Мальчика во время поездки в Петербург сопровождала мама. Они побывали в Исаакиевском соборе и на крейсере «Аврора», увидели Ростральные колонны. Гости из Татарстана посетили с экскурсиями Государственный Эрмитаж, музей Суворова, Военно-морской музей и другие достопримечательности.

Мать Дамира рассказала, что ее сын пять лет мечтал побывать в Петербурге. Министр также подарил татарстанцам билеты в Мариинский театр на оперу «Ночь перед Рождеством» и книгу о северной столице России.

Всероссийскую акцию «Елка желаний» запустил Президент России Владимир Путин три года назад. Лидер российского государства и сам не раз исполняя мечты детей.

В этом году Президент исполнил мечту 14-летнего подростка Марка Кобленева из Подмосковья, попросившего у него гитару. Также Владимир Путин исполнил новогоднее желание13-летней школьницы из Ставропольского края, страдающей тяжелым заболеванием. Девочка всегда мечтала посетить балет «Лебединое озеро», и ей удалось попасть в Мариинский театр в Санкт-Петербурге.