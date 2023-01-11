Глава Минобороны Турции призвал к немедленному прекращению огня на Украине

Министр обороны Турции Хулуси Акар в телефонном разговоре с главой украинского военного ведомства Алексеем Резниковым призвал к немедленному прекращению огня. Об этом сообщает пресс-служба турецкого Минобороны.

По мнению Акара, прекращение боевых действий необходимо «для предотвращения дальнейших человеческих жертв и восстановления мира и стабильности в регионе».

Кроме того, турецкий министр заверил, что его страна, включая ее лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, «будет и впредь вносить свой вклад в обеспечение мира в регионе и оказание гуманитарной помощи на всех уровнях, как она это делала до сих пор».

Резников в ответ поблагодарил коллегу за поддержку украинской стороны и «верность <…> сотрудничеству» двух государств, а также назвал Акара другом.

Кроме того, министры обороны констатировали, что благодаря работе Совместного координационного центра по осуществлению зерновой сделки из украинских портов в страны, нуждающиеся в продовольствии, отправлено около 17 млн тонн пшеницы и кукурузы.

Ранее в Турции выразили надежду на продление прекращения огня на Украине, объявленного российской стороной по инициативе Президента РФ Владимира Путина на Рождество. Вместе с тем турецкие власти поддержали мирный план украинского лидера Владимира Зеленского.