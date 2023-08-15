news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 15 августа 2023 10:43

Глава Минобороны РФ высказался о применении кассетных боеприпасов на Украине

Скопировать ссылку
news_top_970_100

До настоящего времени по гуманитарным соображениям Россия не применяла кассетные боеприпасы в СВО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра обороны РФ Сергея Шойгу

Как указано в сообщении, решение не применять кассетные боеприпасы на Украине может быть пересмотрено.

В свою очередь украинские военные с середины июля применяют американские кассетные боеприпасы. Об этом заявил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Отмечается, что снаряды используются для уничтожения траншей, а также, как ожидается, будут применяться для продвижения ВСУ в районе Артемовска.

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что в случае использования Украиной кассетных боеприпасов Москва оставляет за собой право на зеркальный ответ. Он напомнил, что РФ обладает большим арсеналом различных кассетных боеприпасов, однако не применяла их, зная, какие риски они несут.

#минобороны рф
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное