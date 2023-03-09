Глава Минобороны Польши сообщил о передаче Украине оставшихся десяти танков Leopard

Польша передала Украине оставшиеся десять основных боевых танков Leopard 2А4 из 14 ранее обещанных. Об этом заявил на брифинге польский министр национальной обороны Мариуш Блащак, передает ТАСС.

Кроме того, по словам главы Минобороны Польши, его страна также завершила обучение украинских военных управлению этими танками.

Блащак также напомнил, что именно Польша добилась создания «целого батальона танков Leopard 2А4». По его данным, в его состав вместе с польскими машинами войдут «восемь танков из Канады, восемь из Норвегии, шесть из Испании».

Не исключено также, что батальон дополнительно получит еще четыре Leopard 2 из Испании. «Польская часть уже передана, а в случае с нашими союзниками танки будут переданы Украине в очень скором времени», — заключил он.

Ранее Польша сообщала о намерении отправить Украине 14 танков Leopard 2A4. При этом глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак утверждал, что Варшава также отправит 60 танков PT-91 Twardy (польская модификация советского танка Т-72 — прим. Т-и). Обучение украинских танкистов на польской территории началось в начале февраля. Первые четыре Leopard 2 были переданы в конце февраля.

Помимо этого, Украина в этом месяце получит 21 танк Leopard 2A6 от Германии и Португалии, о чем сообщал «Татар-информ».