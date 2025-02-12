Глава Минлесхоза Татарстана сообщил о повторном взломе его аккаунта в соцсетях

На министра лесного хозяйства РТ Равиля Кузюрова мошенники вновь завели поддельный аккаунт в соцсетях и активно рассылают сообщения. Об этом рассказали сегодня в пресс-службе Минлесхоза РТ.

«В Telegram создан поддельный аккаунт министра лесного хозяйства РТ Равиля Кузюрова, идет рассылка от его имени. Сегодня утром несколько сотрудников министерства получили одинаковые сообщения», – сказали «Татар-информу» в пресс-службе.

Отправляя сообщения, неизвестные обращались к сотрудникам Минлесхоза РТ по именам, предлагали вступить в переписку.

«Просим всех быть внимательными и не вступать в диалог, не убедившись в подлинности аккаунта», – добавили в пресс-службе.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что злоумышленники взломали телеграм-канал министра лесного хозяйства РТ Равиля Кузюрова.