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Общество 12 февраля 2025 12:21

Глава Минлесхоза Татарстана сообщил о повторном взломе его аккаунта в соцсетях

На министра лесного хозяйства РТ Равиля Кузюрова мошенники вновь завели поддельный аккаунт в соцсетях и активно рассылают сообщения. Об этом рассказали сегодня в пресс-службе Минлесхоза РТ.

«В Telegram создан поддельный аккаунт министра лесного хозяйства РТ Равиля Кузюрова, идет рассылка от его имени. Сегодня утром несколько сотрудников министерства получили одинаковые сообщения», – сказали «Татар-информу» в пресс-службе.

Отправляя сообщения, неизвестные обращались к сотрудникам Минлесхоза РТ по именам, предлагали вступить в переписку.

«Просим всех быть внимательными и не вступать в диалог, не убедившись в подлинности аккаунта», – добавили в пресс-службе.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что злоумышленники взломали телеграм-канал министра лесного хозяйства РТ Равиля Кузюрова.

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#равиль кузюров #минлесхоз рт #Мошенничество
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