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Глава Минлесхоза РТ предупредил о взломе его аккаунта в соцсетях
Злоумышленники взломали сегодня телеграм-канал министра лесного хозяйства РТ Равиля Кузюрова. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минлесхоза РТ.
«Пресс-служба Министерства лесного хозяйства РТ информирует, что в Telegram идет рассылка от имени министра лесного хозяйства РТ Равиля Кузюрова. Не вступайте в переписку и не переходите по ссылкам, не убедившись в подлинности аккаунта», - рассказали в пресс-службе.
Сегодня утром сотрудники Министерства лесного хозяйства РТ стали получать подозрительные звонки и сообщения от имени Кузюрова. Это уже не первый взлом аккаунта министра лесного хозяйства РТ, добавили в пресс-службе.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков предупредил о том, что его страницу взломали мошенники.
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