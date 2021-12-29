Глава Минлесхоза РТ исполнил новогоднее желание 8-летнего Амира из Челнов

Глава Минлесхоза Татарстана Равиль Кузюров принял участие во всероссийской акции «Елка желаний» и подарил юному челнинцу конструктор LEGO.

«Министр снял открытку с интерактивной елки на сайте, в которой было написано о мечте 8-летнего Амира из города Набережные Челны — получить конструктор LEGO City Trains», — передает пресс-служба министерства.

Подарок и пожелания от имени главы ведомства передали руководитель-лесничий Елабужского лесничества Рамис Гилазиев и участковый лесничий Татарстанского участкового лесничества Ирек Сафин.

Фото: пресс-служба Минлесхоза РТ.

«Елку желаний» в России проводят с 2018 года. Ранее к благотворительной акции присоединились Президент России Владимир Путин, Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, а также Президент Татарстана Рустам Минниханов.