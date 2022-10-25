Глава Минфина Турции рассказал о просьбе к России отсрочить платежи за газ

Турция попросила у российской компании «Газпром» отсрочки платежей за поставляемый ей природный газ. Об этом турецкий министр финансов Нуреддин Небати рассказал в интервью газете Financial Times.

Кроме того, глава Минфина Турции добавил, что его страна также добивается от российской корпорации скидки на газ, который приобретает в больших объемах. По словам Небати, он ожидает «хороших новостей» по обеим просьбам, связанным с газом.

В начале октября агентство Bloomberg сообщало, что турецкие власти попросили Россию отсрочить до 2024 года часть платежей за газ, пытаясь смягчить ущерб от роста цен на энергоносители. В материале утверждалось, что Турция не обращалась с официальным запросом и отсрочка якобы не будет обсуждаться, пока он не поступит.

При этом позднее РИА Новости со ссылкой на турецкий источник заявило, что стороны обсуждают не отсрочку платежей, а цену на газ.

Ранее, в сентябре, стало известно, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган будет добиваться 25-процентной скидки на российский газ. Позднее Президент РФ Владимир Путин объявил о заключении сделки между двумя странами, согласно которой 25% поставляемого из РФ газа будет оплачиваться в рублях.

Россия — крупнейший поставщик природного газа в Турцию, она ежегодно поставляет этой стране 26 млрд куб. метров топлива.