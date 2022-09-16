Путин заявил, что Турция будет оплачивать четверть поставок газа из РФ в рублях

Президент России Владимир Путин на встрече с турецким лидером Тайипом Эрдоганом заявил, что 25% поставок российского газа Турция будет оплачивать в рублях. Встреча двух лидеров прошла на полях саммита ШОС.

«Турция стала одним из самых надежных маршрутов поставок наших энергоносителей, в том числе газа, не только для своих нужд, но и для стран Евросоюза. Без всяких сбоев по „Турецкому потоку“ идут поставки в Европу», – цитирует российского лидера РИА Новости. В ближайшее время Москва, по словам Путина, намерена нарастить поставки в Турцию по всем направлениям.

Также Путин поблагодарил турецкого коллегу за вклад в продовольственную программу по вывозу украинского зерна. «Будем надеяться, что значительная часть зерна пойдет в беднейшие страны, пока этого не удается достичь. Наши экономоператоры получили сигнал, что могут вывозить нашу продукцию через территорию Турции» , – отметил он.