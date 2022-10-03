Bloomberg: Турция попросила Россию отсрочить часть платежей за газ до 2024 года

Власти Турции попросили Россию отсрочить до 2024 года часть платежей за поставляемый природный газ, пытаясь смягчить экономический ущерб от роста цен на энергоносители. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

«Турецкий государственный импортер энергоносителей Boru Hatlari ile Petrol Tasima AS, или Botas, стремится отложить часть платежей до 2024 года <…>», — замечает издание, ссылаясь на собеседника, пожелавшего остаться анонимным.

При этом источники агентства констатируют, что пока не ясно, приведут ли переговоры к какому-либо соглашению. Botas и «Газпром» отказались комментировать ситуацию. По словам лица, знакомого с позицией «Газпрома», Турция не обращалась к корпорации с официальным запросом, и отсрочка не будет обсуждаться, пока этого не произойдет.