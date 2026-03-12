Глава Минэкономики РТ вошел в состав Комитета по стандартам партнерского финансирования

Министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов

Фото: © «Татар-информ»

Сегодня, 12 марта, состоялось первое заседание Комитета по стандартам партнерского финансирования при Ассоциации банков России. Республику Татарстан в комитете будет представлять в том числе вице-премьер РТ –министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, сообщает пресс-служба возглавляемого им ведомства.

Помимо Шагиахметова, в состав комитета вошли генеральный директор финансовой компании «ФД Амаль» Рустам Сагдеев (небанковский сегмент партнерских финансов) и первый заместитель председателя правления ПАО «Ак Барс» Банк Тагир Каримов (банковский сектор).

Провел заседание, на котором был утвержден состав Комитета по стандартам партнерского финансирования, председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В общей сложности членами комитета стали 14 представителей финансового и экспертного сообщества. При формировании был применен принцип представительства банковского и небанковского сегментов рынка партнерского финансирования.



Для практической работы при комитете сформировали две профильные рабочие группы – по продуктам партнерского финансирования и по вопросам этики.

Кроме того, подготовлен план работы на 2026 год. В текущем году предполагается подготовить и согласовать с Банком России стандарты по четырем ключевым направлениям партнерского финансирования:

– финансирование через куплю-продажу с рассрочкой платежа;

– инвестиционные партнерские инструменты;

– партнерский лизинг;

– инструменты долевого финансирования.

Особое внимание на заседании уделили взаимодействию с международными экспертными институтами. Анатолий Аксаков рассказал о договоренностях по сотрудничеству с центром AAOIFI в Казани и привлечению его экспертов к разработке российских стандартов партнерского финансирования, а также о планах по вовлечению представителей центра в работу комитета в целом.

В ближайшее время комитет должен обеспечить запуск деятельности рабочих групп и подготовку первых проектов стандартов, которые заложат основу для дальнейшего развития индустрии партнерских финансов в России.