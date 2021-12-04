Глава Минцифры Татарстана прокомментировал введение QR-кодов в транспорте

Министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин в программе «Интервью без галстука» генеральному директору телеканала «Татарстан 24» Андрею Кузьмину прокомментировал введение QR-кодов в общественном транспорте республики.

«Во-первых, это точно супернеудобно. Есть один минус. Я не хочу обсуждать решение Правительства, решение принято. Нужен был чуть больший запас времени. Люди справедливо возмущаются <…>», — подчеркнул министр.

Отдельно Айрат Хайруллин прокомментировал приостановку действия транспортных карт у части пенсионеров. «Оператором транспортной карты является „Ак Барс Банк“. Там было принято решение, что у граждан без двух компонентов вакцины карты становятся недействительными, чтобы человек решил вопрос по вакцинации», — пояснил он.

Руководитель Минцифры РТ констатировал, что жители республики начали кооперироваться для групповых поездок, произошло колоссальное снижение пассажиропотока в общественном транспорте.

«Бизнес говорит, что умрет, если так будет продолжаться. Я надеюсь, что это все временно, что ситуация будет нормализована, что в конце концов коечный фонд будет решать все проблемы с людьми, которые нуждаются в кислороде. Я был в „красной зоне“, видел, как люди задыхаются, – очень страшно», — резюмировал он.

В соответствии с постановлением Кабмина РТ с 22 ноября в общественном транспорте у татарстанцев начали проверять QR-коды, подтверждающие вакцинацию от коронавируса, перенесенное в течение шести месяцев заболевание или наличие медицинского отвода. С 26 ноября в республике стали выдавать временные QR-коды после первого компонента вакцины.