Глава Минцифры РТ: Как сказал Рустам Минниханов, сервисы должны быть проактивны

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Государственные и муниципальные услуги жителям Татарстана должны оказываться проактивно. Об этом сказал журналистам на Цифровом форуме в Иннополисе министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин.

«Рустам Нургалиевич Минниханов в послании обозначил новую, следующую задачу — чтобы услуги были проактивны. Это что означает? Что мы не должны ждать заявления от гражданина, понимая, что он обладает тем или иным социальным статусом. Система должна автоматически начислять меры поддержки при необходимости, поэтому работа будет продолжаться», — сказал глава Минцифры РТ.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил внедрять в республике проактивные сервисы для удобства граждан.

«Самое главное, что электронные госуслуги не только экономят время. У нас по итогам 2023 года около 20 млрд рублей был экономический эффект от внедрения услуг в электронном виде», — заявил Хайруллин.

Ранее глава Минцифры Татарстана сообщил, что выручка IT-компаний к концу года может достичь 200 млрд рублей.