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Минниханов поручил внедрять в Татарстане проактивные сервисы
Необходимо внедрять проактивные сервисы, когда значимые меры поддержки и услуги оказываются гражданам автоматически. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов, обращаясь с посланием Государственному Совету РТ.
«Наша республика по праву занимает высокие позиции в области информационных технологий и цифрового развития. Широкое внедрение цифровизации обеспечивает открытость и прозрачность деятельности органов государственной власти, является эффективным инструментом устранения возможных причин для возникновения коррупционных рисков», – сказал руководитель республики.
Он подчеркнул, что Татарстан стал первым регионом, в котором все государственные и муниципальные услуги стали доступны для граждан в электронном виде.
По словам Минниханова, особое внимание уделяется цифровизации социальных отраслей. Он добавил, что в здравоохранении необходимо завершить создание единого цифрового контура в отрасли, расширить использование телемедицинских технологий, создать республиканскую платформу биомедицинских данных для развития персонализированной медицины, и обеспечить информационную безопасность и защиту персональных данных пациентов.
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