Минниханов поручил внедрять в Татарстане проактивные сервисы

Необходимо внедрять проактивные сервисы, когда значимые меры поддержки и услуги оказываются гражданам автоматически. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов, обращаясь с посланием Государственному Совету РТ.

«Наша республика по праву занимает высокие позиции в области информационных технологий и цифрового развития. Широкое внедрение цифровизации обеспечивает открытость и прозрачность деятельности органов государственной власти, является эффективным инструментом устранения возможных причин для возникновения коррупционных рисков», – сказал руководитель республики.

Он подчеркнул, что Татарстан стал первым регионом, в котором все государственные и муниципальные услуги стали доступны для граждан в электронном виде.

По словам Минниханова, особое внимание уделяется цифровизации социальных отраслей. Он добавил, что в здравоохранении необходимо завершить создание единого цифрового контура в отрасли, расширить использование телемедицинских технологий, создать республиканскую платформу биомедицинских данных для развития персонализированной медицины, и обеспечить информационную безопасность и защиту персональных данных пациентов.