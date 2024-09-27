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Выручка IT-компаний к концу года может достичь 200 млрд рублей - Минцифры РТ
Выручка IT-компаний Татарстана к концу года может достичь 200 млрд рублей. Это будет определенным историческим моментом, сообщил журналистам министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Айрат Хайруллин на Цифровом форуме в Иннополисе.
«Если мы говорим о выручке, мы в этом году ожидаем выручку IT-индустрии за 200 млрд рублей. Это будет определенный исторический момент. Но этим мы не должны довольствоваться, потому что, еще раз повторюсь, IT-отрасль – это экспортно-ориентированная отрасль», - заявил глава Минцифры РТ.
Сейчас в Татарстане 3,5 тыс. IT-компаний. По мнению Хайруллина, их должно быть порядка 10-15 тыс.
«Создавая продукты здесь, в Татарстане, мы эти решения в том числе продаем. У наших татарстанских компаний есть контракты с Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Оманом. Я уже не говорю про Беларусь, Казахстан, Узбекистан», - заявил министр.
У Татарстана в планах развивать сотрудничество и впредь, поскольку продажа IT-решений другим странам дает возможность развивать татарстанскую экономику.
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