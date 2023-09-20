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В Минцифры не планируют вводить ответственность за использование VPN-сервисов
Россиянам не грозит ответственность за использование VPN-сервисов. Об этом на полях форума Kazan Digital Week рассказал глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
«Нет, не будет. Ответственности не будет», — заявил он ТАСС.
Напомним, что в июле Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому Роскомнадзор может вносить в реестр запрещенных сайты, на которых содержатся сведения и способы обхода блокировок ресурсов.
18 сентября появился проект приказа РКН, разъясняющего критерии для ограничения доступа к таким сайтам. Ожидается, что начать их блокировать могут с 1 марта 2024 года.
Ранее министр ответил на вопрос о возможности блокировки YouTube и WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) в России.
По поручению и инициативе Президента Владимира Путина в России реализуется национальный проект «Цифровая экономика». «Мы должны быть способны к формированию подлинного технологического, цифрового и в немалой степени культурного, образовательного, ценностного суверенитета России и всего нашего общества», — заявил он, комментируя цели проекта.
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