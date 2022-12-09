Глава МИД Венгрии Сийярто призвал готовиться к нападкам со стороны ЕС

Венгрии следует быть готовой к серьезным нападкам со стороны Европейского Союза, поскольку Брюссель использует против Будапешта все виды шантажа. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, выступая на Форуме гражданской солидарности, передает РИА Новости.

«Сейчас практически нет такого вида шантажа, к которому Брюссель бы не прибегал в отношении Венгрии... На нас всегда нападали, нападали яростно, но в итоге всегда оказывалось, что мы были правы», — поделился дипломат своим пониманием ситуации.

Из-за этого Сийярто убежден, что Евросоюз проявит неразборчивость в средствах. «Денежный шантаж, политический шантаж, распространение фейков и лжи — всё это последует», — пояснил он.

Глава МИД Венгрии также обратил внимание на то, что решения властей страны никогда не были «в мейнстриме» европейской политики, «но всегда была успешны». В качестве примера он упомянул отказ принимать мигрантов в 2015 году и закупки вакцины от коронавируса в России и Китае, сообщает издание HAON.

В связи с этим Сийярто назвал самой важной задачей работу над дипломатическим урегулированием конфликта на Украине. «Тот, кто откажется от усилий ради мира, окажется не на той стороне истории», — подчеркнул он.

Накануне газета The Financial Times со ссылкой на высокопоставленных европейских дипломатов написала, что Венгрия выступила против нового пакета антироссийских санкций Евросоюза. Ранее она уже заблокировала новый пакет европейской помощи Украине размером в 18 млрд евро.