Глава МИД Венгрии не увидел смысла в желании гнаться за новыми санкциями против РФ

Власти Венгрии не видят смысла в желании вводить новые санкции против России. Об этом заявил журналистам венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто по итогам встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, передает РИА Новости.

«Наша позиция предельно ясна. Мы не видим никаких рациональных причин гнаться за новым пакетом санкций, особенно если речь идет об энергетике. Для нас это четкая красная линия», — заметил дипломат. По его словам, руководство страны не хочет «заставлять венгерский народ платить за войну, к которой он никак не причастен».

При этом Сийярто признал, что Венгрия примет участие в обсуждении нового пакета санкций, но пообещал не давать согласия «ни на что, что будет противоречить нашим национальным интересам».

Отдельно министр напомнил о риске рецессии для экономики Европы и выразил надежду на скорейшее мирное разрешение конфликта на Украине. «Мы надеемся, что как можно скорее будет мир, в наших интересах, чтобы всему нашлось решение», — пояснил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что страны — члены Европейского Союза хотят ускорить введение потолка цен на российскую нефть и ввести ряд других новых ограничительных мер. Эти действия должны стать ответом на решение Президента РФ Владимира Путина объявить в стране частичную мобилизацию и проведение референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.