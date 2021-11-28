Глава МИД Венгрии назвал вопрос признания «Спутника V» в ЕС политическим

Вопрос признания российской вакцины от коронавируса «Спутника V» в Европейском Союзе является политическим. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу RT.

«Мне действительно трудно найти слова, чтобы охарактеризовать наличие большого количества стран, которые относятся к проблемам вакцинации как к политическим или идеологическим», — заметил дипломат.

В связи с этим Сийярто напомнил, что нормы ЕС позволяют одобрить вакцину двумя способами. Один из них предполагает признание препарата Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Однако в чрезвычайных ситуациях национальные регуляторы могут временно одобрять вакцины. Соответственно, «использование „Спутника“ в Венгрии опирается на европейские нормы», добавил он.

«Всегда, когда я разговариваю с глазу на глаз со своими западноевропейскими коллегами, они всегда говорят, что знают: о научных достижениях России можно отзываться только в превосходной степени. <…> И хотя в личных встречах они говорят таким образом, выступая на публике, они ведут себя совершенно иначе», — заключил глава МИД Венгрии.

Ранее Петер Сийярто анонсировал, что Венгрия планирует начать производство вакцины «Спутник V» в 2022 году, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

В России сейчас активно продолжается прививочная кампания против коронавируса. Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что в текущей эпидемиологической ситуации необходимо нарастить темпы вакцинации, чтобы сбить заболеваемость. Недавно российский лидер прошел ревакцинацию и принял участие в испытаниях назального препарата от Covid-19.