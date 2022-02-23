Глава МИД Великобритании призвала английские команды бойкотировать финал ЛЧ в России

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс обратилась к английским клубам с призывом бойкотировать финал Лиги чемпионов 2021/22 в Санкт-Петербурге. Об этом пишет Daily Mail.

По словам министра, она бы не советовала английским клубам принимать участие в финальном матче на «Газпром Арене», если он не будет перенесен в другую страну.

«Стоит ли английским клубам бойкотировать финал в России? Да. На их месте я бы бойкотировала его, – сказала руководитель внешнеполитического ведомства. – Лично я бы не хотела участвовать в футбольном матче в Санкт-Петербурге, учитывая то, что делает режим Путина».

Напомним, ранее Министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции в отношении футбольного клуба ЦСКА, а глава Польского футбольного союза призвал перенести стыковой матч за выход на ЧМ-2022 Россия – Польша на нейтральное поле.