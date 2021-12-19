Глава МИД Украины попросил Запад внести ясность по введению санкций против России

Страны Запада должны заранее анонсировать возможные санкции против России, которые будут введены в случае возможного военного конфликта РФ и Украины. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью газете Washington Post.

«Западные официальные лица должны объявить, какие шаги они предпримут, если Россия организует крупное военное наступление на Украину», — подчеркнул дипломат.

По мнению Кулебы, отсутствие подробностей относительно планов, разрабатываемых «в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе», побуждает российские власти считать их несерьезными («бла-бла-бла», по его выражению).

Кроме того, глава МИД Украины призвал Соединенные Штаты и, возможно, Великобританию «действовать самостоятельно», если Европейский Союз предложит менее строгие санкции из-за более тесных торговых и энергетических связей с Россией. По его мнению, Вашингтон и Лондон не должны «ослаблять» ограничения, чтобы действовать вместе с ЕС.

Украина и страны Запада в последнее время обращают внимание на сосредоточение российских сил у украинских границ, подчеркивают озабоченность складывающейся ситуацией и предупреждают о возможных последствиях. Российские власти называют эти обвинения не соответствующими действительности.