Глава МИД Швеции: Вступление в НАТО приостановили на фоне акций с сожжением Корана

Процесс вступления Швеции в НАТО «приостановлен» из-за реакции властей Турции на сожжение Корана правым экстремистом Расмусом Палуданом, а также на демонстрации, критикующими турецкого лидера Реджепа Таийпа Эрдогана. Однако в королевстве всё еще надеются на вхождение в альянс летом, заявил в интервью газете Expressen шведский министр иностранных дел Тобиас Билльстрём.

«События последних нескольких недель временно приостановили процесс, но, конечно, по-прежнему актуально, что без выполненного меморандума мы не исполним свою часть работы, и поэтому Правительство сейчас также вкладывает энергию и время для того, чтобы мы продвинулись в этом процессе», — пояснил дипломат.

Кабинет надеется, что этим летом Швеция все-таки сможет вступить в НАТО. «Само собой, мы рассчитываем на саммит в Вильнюсе. Конечно, недавние события не облегчили ситуацию, но, в конце концов, именно меморандум и взятые на себя обязательства должны иметь решающее значение», — отметил Билльстрём.

По оценке главы МИД, королевство почти выполнило все пункты, содержащиеся в соглашении между Турцией, Швецией и Финляндией. В связи с этим он предположил, что турецкий парламент должен быть близок к одобрению заявки Швеции, и напомнил о выборах, которые должны пройти в Турции весной.

Очередная акция лидера партии «Жесткий курс» Расмуса Палудана с публичным сожжением Корана прошла перед посольством Турции в Стокгольме. Придерживающийся радикальных взглядов политик в своей речи критиковал НАТО, Турцию и Эрдогана, а также показал карикатуру на пророка Мухаммеда.

Эту экстремистскую акцию осудил Президент Татарстана Рустам Минниханов, о чем сообщал «Татар-информ».