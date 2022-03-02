Глава МИД РФ Сергей Лавров: «Не ожидали, что санкции коснутся спортсменов»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал введение массовых санкций против российского спорта, признавшись, что это стало неожиданностью.

«Мы были готовы к санкциям, но не ожидали, что они коснутся спортсменов, представителей интеллигенции, актеров, сотрудников СМИ», - приводит слова Лаврова ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

Также глава дипведомства подчеркнул, что западные страны ответили отказом от обсуждения с Россией новой архитектуры европейской безопасности.

Сегодня стало известно, что российских биатлонистов отстранили от международных соревнований, а российские легкоатлеты пропустят чемпионаты мира по решению World Athletics.