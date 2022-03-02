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Спорт
2 марта 2022  11:11
Дамир Садриев

Официально: Российских биатлонистов отстранили от международных соревнований

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Международный союз биатлонистов принял решение отстранить российских спортсменов, а также официальных лиц от международных соревнованиям под эгидой IBU. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Кроме того, в заявлении исполкома Международного союза биатлонистов говорится, что обсуждается и возможное лишение федерации России членства в IBU.

В свою очередь, пресс-служба СБР объявила о том, что национальная команда России не будет выступать на оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU в нынешнем сезоне. 

Напомним, ранее стало известно, что российские теннисисты будут выступать на турнирах ATP и WTA без флага страны.

#Биатлон
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