Глава МИД Китая заявил, что Пекин сохранит независимую позицию в отношении Украины

Позиция Китая в отношении украинского кризиса объективна и справедлива, заявил Министр иностранных дел КНР Ван И, передает РИА Новости.

Он уточнил также, что время покажет — страна находилась на «правильной стороне истории».

«Позиция Китая объективна и справедлива, соответствует чаяниям большинства стран, и время покажет, что позиция Китая находится на правильной стороне истории», — цитирует Ван И официальный сайт МИД КНР.

Он напомнил, что ранее председатель КНР Си Цзиньпин, беседуя с президентом США Джо Байденом, отметил самый важный посыл, который заключается в том, что для решения кризиса и обеспечения стабильности на европейском континенте нужно отказаться от менталитета «холодной войны», от блокового противостояния, а также на практике сформировать эффективную и устойчивую архитектуру региональной безопасности.

Ван И отметил важность разрешения кризиса посредством диалога и переговоров, чтобы как можно скорее прекратить огонь и боевые действия, которые позволят избежать дальнейших жертв среди гражданского населения.

По словам главы МИДа, Китай всегда выступал в качестве силы, поддерживающей мир во всем мире, а также всегда «выступал против войны». Он отметил, что Китай не приемлет давления с внешней стороны, а также выступает против любых необоснованных обвинений и подозрений в свой адрес.

24 февраля Президент России Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Путин подчеркнул, что цель операции — «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», для этого Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.