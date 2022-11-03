Турция вновь считает, что Финляндия и Швеция не выполнили условия для вступления в НАТО

Турция вновь заявила, что Финляндия и Швеция не выполнили необходимые договоренности для вступления в НАТО. Об этом на переговорах альянса с его генсеком Йенсом Столтенбергом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Он отметил, что Турция никоим образом не тормозит процесс приема новых стран, однако Хельсинки и Стокгольм не выполнили ряд обязательств, необходимых для продолжения процесса.

«С Финляндией по вопросу приема в НАТО особых вопросов нет, однако Швеция должна выполнить все свои обязательства, вытекающие из Мадридского меморандума», — цитирует его ТАСС.