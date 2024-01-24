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Глава Менделеевского района предупредил, что от его имени ведут рассылку мошенники
Глава Менделеевского района Радмир Беляев сообщил, что мошенники начали попытки вести переписку от его имени. Пост с предупреждением он опубликовал в своих аккаунтах в социальных сетях.
«Друзья, будьте внимательны. Якобы от моего имени в мессенджерах идет рассылка. Не доверяйте ей! Я не менял номер телефона и поручения в сообщениях не даю», — написал глава района.
Также он уточнил, что официальная информация о районе есть в его официальных аккаунтах в социальных сетях и на страницах района.
Напомним, ранее о подобных попытках мошенников уже сообщали вице-премьеры Марат Зяббаров и Олег Коробченко, а также председатель столичного комитета по туризму Дарья Санникова. После этого глава Минцифры РТ предупредил о мошенниках, выдающих себя за чиновников в Telegram.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что проект Мамадышского музея попал на передачу «Антифейк» на Первом канале.
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