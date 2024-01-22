Проект Мамадышского музея попал на передачу «Антифейк» на Первом канале

В новогодние дни съемочная группа «Мамадыш ТВ» рассказала в сюжете «Назад в новогодний СССР», как мамадышские школьники знакомятся с традициями празднования Нового года в советские годы.

На этот материал негативно отреагировал ряд украинских СМИ. Звучали такие утверждения: «<...> вместо современных технологий и Lego, развивающего не только моторику, но и мышление, детям „впаривают“ совдеповское барахло», «<...> пока весь цивилизованный мир двигается вперед к ИИ и полетам на Марс, РФ пошла своим путем и двинулась в „новогодний СССР“».

В ходе передачи на Первом канале мамадышская журналистка Гулина Гильмуллина рассказала, как проходили съемки, как дети с большой заинтересованностью участвовали в играх и мерили одежду, в которых когда-то ходили их бабушки и дедушки. Директор Мамадышского краеведческого музея Минзиля Садриева отметила, что такие познавательные мероприятия очень полезны для подрастающего поколения, так как, не зная прошлого, не построишь будущее.

Присутствующие на телепередаче Первого канала эксперты увидели лишь плюсы в этой теме. Они напомнили зрителям, что Татарстан — это регион, где внедряются передовые технологии, это и Иннополис, и «КАМАЗы»-беспилотники, и современные вертолеты. А историю подрастающее поколение должно хорошо знать и гордиться.

Ведущий передачи «Антифейк» Александр Смол привел слова знаменитых людей о важности знания прошлого. Например, писатель Максим Горький сказал: «Не зная прошлого, невозможно понять подлинный смысл настоящего и цели будущего». В свою очередь философ Семен Франк отметил: «Всякое отречение от прошлого, всякое огульное отрицание его — есть зло и заблуждение».

Материал подготовлен при участии Фаузии Нургалимовой.