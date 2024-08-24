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Общество 24 августа 2024 13:25

Глава Менделеевска показал масштабы «Гонки героев» с высоты

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Глава Менделеевского района Татарстана Радмир Беляев показал в своем Telegram-канале, как выглядит проходящая сегодня в Менделеевске третья по счету «Гонка героев» с высоты.

«Масштабы нашей „Гонки героев“ можно оценить только с высоты», — подписал опубликованное им видео руководитель муниципалитета.

В этом году «Гонка героев» получила официальный статус чемпионата Республики Татарстан и вышла на международный уровень. По словам Беляева, она собрала 3100 участников из России и зарубежных стран.

Подробнее о мероприятии можно прочитать в материале «Татар-информа» «Король и Шут», забег «викингов» и «амазонок»: что ждать от «Гонки героев» в Менделеевске.

Видео: t.me/radmirbelyaev/.

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#гонка героев
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