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Глава Менделеевска показал масштабы «Гонки героев» с высоты
Глава Менделеевского района Татарстана Радмир Беляев показал в своем Telegram-канале, как выглядит проходящая сегодня в Менделеевске третья по счету «Гонка героев» с высоты.
«Масштабы нашей „Гонки героев“ можно оценить только с высоты», — подписал опубликованное им видео руководитель муниципалитета.
В этом году «Гонка героев» получила официальный статус чемпионата Республики Татарстан и вышла на международный уровень. По словам Беляева, она собрала 3100 участников из России и зарубежных стран.
Подробнее о мероприятии можно прочитать в материале «Татар-информа» «Король и Шут», забег «викингов» и «амазонок»: что ждать от «Гонки героев» в Менделеевске.
Видео: t.me/radmirbelyaev/.
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