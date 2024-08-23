На «Гонке героев» в Менделеевске откроется штаб гумпомощи Курской области

24 августа в Менделеевске состоится «Гонка героев» в статусе чемпионата Татарстана по гонкам с препятствиями. Организаторы приняли решение посвятить мероприятие поддержке Курской области, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.

«„Гонка героев“ — это наше традиционное событие. В этом году мы не могли его провести без поддержки мирных жителей Курской области. Поэтому на самой площадке гонки будет развернут штаб гуманитарной помощи. Мероприятие пройдёт под общей идеей поддержки Курской области», — прокомментировал глава района Радмир Беляев.

На площадку рядом со стадионом имени Д.И.Менделеева каждый желающий сможет принести продукты питания, одежду, средства гигиены для пострадавших жителей Курской области. Кроме того, состоится сбор средств.

«Гонка героев» в Менделеевске — это соревнование по гонкам с препятствиями, всего 38 препятствий на протяжении 10-километровой трассы. Соревнование пройдет в Менделеевске в третий раз. Ранее организаторы сообщили, что на церемонии открытия дадут старт эстафете семейного огня в честь объявленного Президентом России Владимиром Путиным Года семьи.