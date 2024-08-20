«Король и Шут», забег «викингов» и «амазонок»: что ждать от «Гонки героев» в Менделеевске

Третья по счету «Гонка героев» в этом году получила официальный статус Чемпионата Республики Татарстан и вышла на международный уровень

Фото: © «Татар-информ»

На «Гонке героев» выступят команды из Южной Кореи и Китая

Третья по счету «Гонка героев» в этом году получила официальный статус Чемпионата Республики Татарстан и вышла на международный уровень. На ней ожидаются команды из Южной Кореи, Китая, а также Казахстана и других стран СНГ. Участниками станут более 3 тыс. человек, ожидается около 7 тыс. зрителей.

«В Менделеевске проживает 22 тыс. человек. Городу предстоит принять 10 тыс. человек или практически 50% от общей численности населения. Это абсолютный рекорд. Менделеевск – самый маленький город в России, где проходит “Гонка героев”. Такие мероприятия проходят только в городах-миллионниках», – сообщил сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» глава Менделеевского района Радмир Беляев.

Для сравнения, в первый год проведения на соревнованиях собралось 1,2 тыс. участников. В прошлом году на старт вышли 1,7 тыс. человек, еще 5 тыс. участвовали в качестве зрителей. Для участия в соревнованиях в этом году заявилось огромное количество госкорпораций, предприятий малого, среднего и крупного бизнеса. Это представители Москвы, Елабуги, Набережных Челнов, и, конечно, Менделеевска.

«Я сам бегу, несмотря на свою комплекцию. Нам очень нравится это мероприятие. Это сплочение, командный дух, внутреннее состояние души. От Республики Татарстан в нашей сборной уже подтвердил участие начальник Государственной жилищной инспекции РТ — главный Государственный жилищный инспектор РТ Александр Тыгин, руководитель Приволжского управления Ростехнадзора Азат Мубаракшин, депутат Госсовета РТ, ветеран СВО Эдуард Шарафиев», – рассказал Беляев.

Участниками «Гонки героев-2024» станут более 3 тыс. человек, ожидается около 7 тыс. зрителей Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Год семьи соревнования откроет семья Назмутдиновых, принимавших в рамках национальной эстафеты огонь Всероссийского семейного очага. Денис Назмутдинов, работник химического комплекса и отец пятерых детей, первым выйдет на старт.

Участники пройдут около 40 препятствий, большая часть которых – водные испытания. Протяженность трассы – 10 км. Состоятся любительский и профессиональный забеги.

Перед саммитом БРИКС также сформирована сборная, в состав которой вошли представители разных стран.

«К нам едут «древние греки», «викинги», «варяги»

Как пояснил заместитель гендиректора АО «Аммоний» Юрий Разбежкин, идея провести соревнования в необычном формате «Битвы эпох» организаторам пришла еще год назад.

«Была придумана концепция исторической реконструкции. Мы хотим передать дух народов, живущих в России, дух наших исторических предков. К нам едет огромное количество команд “древних греков”, “викингов”, “варягов”, кого только не будет», – отметил Разбежкин.

Юрий Разбежкин рассказал, что идея провести соревнования в необычном формате «Битвы эпох» организаторам пришла еще год назад Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Участники «Гонки героев-2024» смогут выбрать любой образ: от известных исторических личностей и полководцев до вымышленных персонажей из любимых фильмов или книг. Ожидается участие мужских и женских команд. К примеру, команды «Амазонок» и «Русских красавиц и Медведя». Мероприятие проходит при поддержке химического комплекса «Аммоний». Если в первый год соревнований от предприятия в нем участвовали три команды, то в этом году их число уже достигло 20-ти.

Как пояснил чемпион Европы по гонкам с препятствиями Иван Дегтярев, для участия в забеге необязательно иметь великолепную спортивную подготовку. Попробовать свои силы в состязаниях, чтобы получить незабываемые эмоции, смогут самые обычные люди. Профессиональных спортсменов и любителей ждет интересная трасса, им предстоит преодолеть искусственные препятствия, воду и грязь. На финише всех участников отмоют от грязи благодаря охлаждающему душу из пожарной машины.

Для удобства зрителей организаторы мероприятия установили на трассе 16 видеокамер, трансляция с которых будет идти на большой экран.

Гонки с препятствиями – молодой вид спорта, который развивается в России с 2019 года. На международном уровне у нас в России достаточно сильная сборная. Сборная Татарстана, в частности, представляет собой очень сильную команду. На чемпионатах России мы всегда стоим на пьедестале», – подчеркнул Иван Дегтярев.

Свое участие в предстоящем мероприятии в Татарстане подтвердили Олимпийские Чемпионки Юлия Ахтямова и Татьяна Архипова.

Иван Дегтярев отметил, что для участия в забеге необязательно иметь великолепную спортивную подготовку Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Для участников гонки сварят 7,5 тонны гречки с тушенкой

Организаторы спортивного праздника обещают особую атмосферу на площадке. Перед зрителями выступят этнические творческие коллективы, пройдут рыцарские турниры и ярмарка мастеров, ремесленные мастер-классы. Общий бюджет зрелищного события составил около 25 млн рублей.

«Для проживания мы строим кемпинг-площадку с электричеством, столами и мангалами. Все желающие смогут разместиться в обычных палатках на берегу Тоймы, переночевать, поиграть на гитаре», – заметил Беляев.

Оборудованная площадка для палаток и автодомов разместится рядом с площадкой мероприятия. Гостиницы Елабуги, Менделеевска и Набережных Челнов уже практически полностью забронированы. Для иногородних гостей подготовлены четыре большие парковки.

Спортсменов и гостей организаторы обещают угостить вкусным пловом и солдатской кашей, а также планируют приготовить 7,5 тонны гречки с тушенкой.

Участники пройдут около 40 препятствий, большая часть которых – водные испытания. Протяженность трассы – 10 км Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Такое количество гостей для нас – большой вызов. Мы серьезно готовимся, в том числе с точки зрения логистики и безопасности», – заметил Беляев.

Кульминацией праздника станет большой рок-концерт. Мероприятие стартует в 9 утра и завершится в 22 часа вечера. На сцену выйдут кавер-группа «Краш» из Набережных Челнов, казанские коллективы «PROSTOЯ», «LazyDaysBand», ВИА «Свет и Тени». Хедлайнером вечера станет коллектив из Москвы «Король и Шут», выступление которого продлится 1,5 часа.

Хедлайнерами «Пастернаковских чтений» станут Йосси Тавор и Антон Кукушкин

Следом за «Гонкой героев» в Менделеевске пройдет еще одно крупное мероприятие международного масштаба. С 20 по 22 сентября состоится международный литературно-театральный фестиваль «Пастернаковские чтения».

«В этом году мы посвятили фестиваль не только Борису Пастернаку, но и его современникам, повлиявшим на развитие российской культуры и слова в середине XX века: Анне Ахматовой, Анастасии и Марине Цветаевым, Владимиру Маяковскому, Александу Вертинскому и другим», – сообщил Дмитрий Беляев.

Следом за «Гонкой героев» в Менделеевске пройдет еще одно крупное мероприятие международного масштаба Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Звездными гостями фестиваля станут автор и ведущий программы «Тавор в мажоре» на радио «Орфей», культурный обозреватель Йосси Тавор, актер театра и кино Антон Кукушкин, заслуженный артист России, композитор и пианист Александр Покидченко, заслуженная артистка России Нина Шацкая.

Международный фестиваль «Пастернаковские чтения» впервые прошел в Менделеевске в прошлом году под эгидой ЮНЕСКО. Он был организован в память о менделеевском периоде жизни Бориса Пастернака.

«В Бондюжск (так назывался до революции Менделеевск) Пастернак приехал в октябре 1916 года, а покинул в марте 1917 года. Почти полгода он работал в конторе на Ушковских заводах. По мнению литературоведов, именно Бондюжск стал прообразом многих пейзажных зарисовок романа “Доктор Живаго”», – заметил Беляев.

В прошлом году для проведения фестиваля в Мендееевске был возведен купол «Атмосфера». В этом году также будет задействована эта площадка, часть мероприятий переместится на набережную Камы. В прошлом году в рамках фестиваля на сцене ДК «Гассара» в Менделеевске выступили Ольга Кабо, Эммануил Виторган и Евгений Князев под аккомпанемент камерного оркестра LaPrimavera.

На фестивале этого года будут представлены самые разные жанры: спектакли, перформансы, моно-спектакли, театрально-музыкальные выступления, мастер-классы, театр-в-кино. В августе в Менделеевске стартовали занятия творческой лаборатории «Химия слова». На средства гранта Президентского фонда культурных инициатив реализуются проекты инженерной и театральной лаборатории, которые будут представлены на суд зрителей в сентябре на «Пастернаковских чтениях».

Кроме того, в Год семьи в Менделеевске откроют мурал, посвященный семье Ушковых – Капитону Ушкову, его супруге, сыновьям – Петру и Константину, основателям химического производства.