Глава Менделеевска — мобилизованным: «Не переживайте, позаботимся о семьях!»

Из Менделеевска отправилась еще одна, пятая группа мобилизованных граждан на сборный пункт в Казани. Об этом «Татар-информу» рассказали в администрации района.

Глава Менделеевского района Радмир Беляев сопроводил мобилизованных до автобусов, каждому пожал руку и заверил, что в районе позаботятся об их семьях. «Всем удачи! Ждем дома! За семьи не переживайте, со всеми на связи, всем поможем. Вы уже герои. За вами весь район и вся страна», — пожелал Радмир Беляев.

Каждому мобилизованному передали набор от района с термобельем, спальным мешком, ковриком, полевой посудой и аптечкой. В ближайшее время каждый получит 20 тыс. рублей поддержки.

Также ранним утром к военкомату пришли серебряные волонтеры: они связали для мобилизованных теплые носки, а внутрь вложили письма школьников, которые будут греть наших героев даже в самые хмурые дни.

Это вторая отправка за последние два дня — накануне более 60 менделеевцев были направлены на сборный пункт «Казань Экспо».

Напомним, в Менделеевском районе работает Штаб поддержки мобилизованных и членов их семей. В городе отменены плата за детский сад и проезд в общественном транспорте, введено бесплатное питание в школах для детей мобилизованных, прокат лыж и коньков, а для удобства введен Единый абонемент мер поддержки.