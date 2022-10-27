Менделеевские школьники и ветераны передали теплые носки и письма мобилизованным

Совет ветеранов вместе со школьниками Менделеевска подготовили подарочные наборы для мобилизованных земляков. Ветераны и пенсионеры связали 96 пар носков, в каждую из них вложены письма, обереги, детские рисунки, подготовленные учениками школы №1 и детскими садами №11 и №12. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации Менделеевского района РТ.

Кроме того, к благому делу присоединились также руководители территориальных общественных самоуправлений, директоры сетяковского, тат-текашевского, бизякинского сельских домов культуры, учителя и воспитатели.

«Раскладываю собранные вещи, а сердце учащенно бьется! Хочется каждому поклониться низко в пояс и сказать „спасибо, милые“. Столько людей откликнулось на призыв Совета ветеранов. Собирали средства на шерстяную пряжу, многие принялись вязать носки. Дорогие наши ребята. Мы с вами всеми мыслями и всей душой. Гордимся вами. Ждём с Победой! Знаем, что не подведёте! Вернётесь в родной Менделеевск живыми и здоровыми», — сказала председатель Совета ветеранов (пенсионеров) Лариса Кривилева.

Также письма от школьников передали вчера депутату Государственного Совета Татарстана Эдуарду Шарафиеву, который провел парламентский урок в гимназии. Планируется, что он передаст их бойцам.

«При следующей поездке в Луганск Эдуард Шарафиев передаст их солдатам. Говорят, они там очень нужны. Весточки, кем бы они ни были написаны, согревают души вдали от дома и помогают справиться с трудностями», — написал в своем Telegram-канале глава Менделеевского района Радмир Беляев.

Письма со словами поддержки, заботы и веры в военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, пишут все менделеевские школьники. А к вязанию носков подключилось уже более 60 представителей старшего поколения.

В Менделеевском районе работает Штаб поддержки мобилизованных и членов их семей. Из города направлено несколько партий гуманитарной помощи, в частности, для Лисичанска.

Также сегодня еще одна группа менделеевских солдат отправится на сборный пункт Казани на военную подготовку.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Менделеевске с 1 ноября вводится бесплатный проезд для детей и жен мобилизованных.