Из Менделеевского района на военную подготовку убыли более 50 бойцов

Сегодня в Казань из Менделеевского района отправилась еще одна группа призванных из резерва мобилизованных граждан. В здании ДК им.Гассара мужчины прошли регистрацию, затем посмотрели фильм в актовом зале. Для мобилизованных провели инструктаж, а также рассказали о мерах поддержки мобилизованных и их семей.

От района каждый призванный менделеевец получил рюкзак с необходимыми вещами: термобельем, спальным мешком, ковриком, полевой посудой и аптечкой. Также Совет ветеранов подготовил теплые шерстяные носки, в которые вложены письма школьников. Чуть позже, после отправки, каждый мобилизованный Менделеевского района получит по 20 тыс. рублей.

Пожелать удачи ребятам собрался почти весь город. Ко всем обратился глава района Радмир Беляев. «Уважаемые мужчины, сегодня сказал вам лично, повторюсь, — мы искренне гордимся вами, желаем возращения в полном здравии и обещаем поддерживать семьи. Вам наказ — вернуться живыми и здоровыми и как можно быстрее. Мы вас очень любим. Мы вас ждем», — отметил он.

Военком Сергей Залуженко призвал вернуться парней с победой. «С сегодняшнего дня вы стали защитниками. Как бы пафосно это не звучало, вы уходите защищать жен, детей, родителей — всех тех, кто провожает вас сегодня. Вы защищаете их, как когда-то бондюжцы уходили в 40-х годах на вашу защиту. Как бы тяжело ни было, Россия всегда побеждала! И вы победите. Вы уже Герои!» — заявил военный комиссар.

Как уточнили «Татар-информу» в администрации района, на военную подготовку убыли 50 бойцов. Вскоре для жителей района будут организованы автобусы, чтобы родные могли встретиться на пункте сбора в Казани.

Также для семей мобилизованных отменены платы за детский сад, за питание в школе. Предусмотрено бесплатное посещение бассейна, культурных мероприятий, а также прокат лыж и коньков. Семьи мобилизованных Менделеевского района освобождены от арендных платежей и оплаты проезда в общественном транспорте. Работает горячая линия по номеру: +7(85549) 2-79-05.

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